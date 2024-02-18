“جددها الآن”.. الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية عبر أبشر إلكترونيا + خطوات التجديد.. اعرف التفاصيل كاملة

قامت منصة أبشر الإلكترونية بالإعلان عن طريق الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني في ظل تواجد الازدحام، وقامت بعرض الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1445، بالإضافة إلى خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.

الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر وهي كما يلي:

يجب التأكد من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند التقديم لتجديد.

يجب تقديم المستندات المطلوبة ومراعاة أن تكون الشهادة الميلاد ممسوحة ضوئيا.

يجب التأكد من أن الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم.

في حالة إذا كانت المتقدمة من الإناث يجب تغطية الشعر في الصورة.

شرط امتلاك حساب على منصة أبشر.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

هناك مجموعة من الخطوات يجب توافرها لتجديد بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي: