“هتتفرج براحتك من البيت”.. تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل صلاح الدين وقيامة عثمان الجزء الخامس.. نزلها الآن

تستطيع معرفة تردد قناة TRT التركية بكل سهولة، حيث تعد قناة TRT التركية واحدة من أكثر القنوات التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين في الفترة الماضية، حيث تعد من القنوات التي تقوم بنقل المحتوى مترجم للغة العربية، وتحظى بإقبال الكثير من كافة أنحاء الوطن العربي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة TRT التركية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة TRT التركية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك تنزيل قناة TRT التركية والاستمتاع بما تقدمه من مسلسلات وذلك من خلال اتباع المعلومات التالية:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة TRT التركية

تقدم القناة التركية باقة متنوعة من المسلسلات التركية التي يعشقها الكثير من المتابعين، بالإضافة إلى عدد من البرامج الهادفة، ومحتوى القناة كالتالي:

مسلسل قيامة أرطغرل.

مسلسل بربروس.

مسلسل نهضة الأرسلان.

مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل ألب أرسلان.

العديد من البرامج الثقافية، الفنية، الاجتماعية.

برامج إخبارية تهدف إلى دعم التواصل الفكري والثقافي بين مصر وتركيا.

مميزات قناة TRT التركية

تتميز القناة بالعديد من مقومات النجاح، ومميزات القناة كما يلي: