رابط تحميل pdf نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لجميع المحافظات عبر وزارة التربية العراقية

يشعر طلاب الصف الثالث متوسط الدور الأول بالقلق والتوتر مع اقتراب موعد ظهور النتائج، وقد زادت عمليات البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بشكل كبير، وكان ذلك تزامنًا مع ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في بعض المحافظات العراقية، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بأن موعد صدور نتائج الثالث متوسط سيكون في الأيام القليلة المقبلة، وذلك سيكون فور انتهاء الجهات المعنية من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات ثم تدقيق ورصد درجات الطلاب والطالبات، كما أوضحت الوزارة بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة فور صدور النتائج والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

Pdf كشوف نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق

ينتظر الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، وهذه المرحلة بالذات تعد مرحلة مهمة في حياة الطالب لذلك يتساءل الطلاب وأهاليهم بشكل كبير عن موعد ظهور النتائج، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأن عمليات التصحيح والتدقيق لم تنتهِ بعد، وأن موعد الإعلان عن النتائج سيكون قريبًا فور الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد النتائج رسميًا في كافة المحافظات العراقية، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط الدور الأول من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية السهلة، والتي سنذكرها لكم فيما يلي للتعرف على طريقة الاستعلام في حالة ظهورها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول