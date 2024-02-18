“معتش حد هيبني”.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في مصر بجميع المصانع والأسواق.. اعرف حديد عز بكام

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 فبراير 2024 حالة من الارتفاع مقارنة بأسعار أمس، حيث يستخدم الحديد في إنشاء البنية التحتية للمدن والأنفاق والجسور والطرق حيث يساعد الحديد في قوة وصلابة البنية التحتية، ويعد الحديد من أهم مكونات صناعة الصلب والسيارات والآلات، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في المصانع والأسواق وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 18 فبراير لعام 2024 بالأسواق

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم قيمة 54973 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد عز اليوم قيمة 56775 جنيه مصري.

سعر حديد عز اليوم تسليم على أرض المصنع

سجل سعر طن حديد التسليح اليوم الأحد تسليم على أرض المصنع 49921 جنيه مصري، ويصل للمستهلك بقيمة 51169 جنيه مصري للطن الواحد تسليم على أرض المخزن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

قامت بوابة الأسعار المحلية بالإعلان عن متوسط أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 عالميا وجاءت أسعاره كالتالي:

سجل سعر حديد البليت اليوم 250 دولار أمريكي للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح اليوم 546 دولار أمريكي للطن الواحد.

سجل سعر الحديد الخام اليوم 128 دولار أمريكي للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق