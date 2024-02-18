لينك مظلتي كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية

لا تزل محركات جوجل تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية التابع للحكومة العراقية، وذلك لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق تأخيرت في الإعلان عن الأسماء المشمولة كما أنها لم تحدد الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم الدعم المادي والمساعدات الإنسانية والمعنوية لعدد كبير من المواطنين الذين يستحقون المساعدة مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب الإعاقة بالإضافة إلى الأشخاص أو الأسر التي تعاني من الفقر وقلة الدخل.

كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يأمل عدد كبير من المواطنين في العراق أن يكون موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن قوائم أسماء الأشخاص الذين شملهم دعم البرنامج فور اعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل، وكانت قد أكدت الوزارة في وقتٍ سابق بأنه سيتم قبول الأسماء التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق حصرًا، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في العراق، ويمكن للمواطنين الاطلاع على كشوفات أسماء الأفراد والأسر المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf