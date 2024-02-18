“نزلها وفرح أطفالك”.. تردد قناة سبونج بوب SpongeBob على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة باقة متنوعة من الكرتون المدبلج.. استقبلها الآن

يساعد محتوى قناة سبونج بوب على تنمية مهارات الطفل وذلك عن طريق مجموعة من البرامج المتنوعة التي تساعد على تطوير فكر الطفل، بالإضافة إلى ذلك تساعد القناة في تعزيز مهارات الطفل سواء التواصلية أو اللغوية وتعليم الطفل القيم الأخلاقية الحسنة، ويحرص العديد من المتابعين على تنزيل أحدث تردد للقناة.

تردد قناة سبونج بوب على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة سبونج بوب على القمر الصناعي نايل سات

تقوم قناة سبونج بوب بتقديم مجموعة من البرامج المميزة والتي منها؛ برنامج غامبول وكرتون ماشا والدب، ومن أكثر أفلام الكارتون متابعة عالم سمسم وتوم وجيري وبرنامج حكايات عالمية، وتقوم القناة بعرض محتواها بجودة وإشارة عالية من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 11355.

الاستقطاب عمودي.

التشفير: مجاني.

تردد قناة سبونج بوب علي القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.

استقطاب القناة: عمودي.

التردد الخاص بالقناة: 12169.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

بينما جودة المشاهدة: HD.

خطوات ضبط القناة على التلفاز

نالت قناة سبونج بوب إعجاب ملايين الأطفال، وتقوم القناة بعرض محتواها على مدار 24 ساعة وخطوات تنزيل القناة كما يلي: