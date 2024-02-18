“هتقبض قبل رمضان”.. قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة 2024 لكافة المستفيدين وفقا لتعليمات الرئيس.. اعرف هتقبض كام

يزداد البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة 2024، حيث تم الإعلان عن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى هذه القرارات على مواجهة غلاء الأسعار، وسوف يتم زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور ما بين 1000 و1200 جنيه تبعا لدرجة الوظيفة.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 2024

يمكنك حساب قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة 2024 وسوف يتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل من خلال ضرب قيمة المعاش الشهرية بنسبة الزيادة المقررة وهي 15%، ثم بعد ذلك قم بجمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلي للحصول على إجمالي المعاش الجديد، وتستطيع توضيح قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

من كان يحصل على راتب 1300 جنيه مصري فسوف يحصل على راتب 1495 جنيه مصري.

من كان يحصل على راتب 1500 جنيه مصري، فسوف يحصل على راتب 1725 جنيه مصري.

من كان يحصل على راتب 1600 جنيه فسوف يحصل على راتب 1840 جنيه مصري.

من كان يحصل على راتب 2000 جنيه مصري فسوف يحصل على راتب 2300 جنيه.

من كان يحصل على راتب 2300 جنيه مصري فسوف يحصل على راتب 2645 جنيه مصري.

زيادة المعاشات لعام 2024

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط في يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، وقام رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع باتخاذ أكبر حزمة اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك التأكيد على ضرورة بذل الكثير من الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ك وتضمنت هذه الحزمة زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.