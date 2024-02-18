موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في دوري NILE 2024 استعدوا للتشجيع

يترقب مشجعي فريق الزمالك موعد المباراة القادمة في الدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف، حيث يواجه الزمالك فريق الاسماعيلي في الجولة الثالثة من البطولة، سنوضح لكم في الفقرات التالية موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي والقنوات الناقلة للمباراة وكما سنقدم لكم مواعيد المباريات المقبلة لفريق الزمالك لشهر فبراير، تابعوا معنا التفاصيل.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري 2024

خاض البرتغالى جوزيه جوميز مع الزمالك عدد من المباريات الودية للتعرف على أداء ومستوى اللاعبين في الفريق، وذلك قبل أن يخوض لقائه الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، أما بالنسبة إلى موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم لشهر فبراير، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل 19 فبراير الجارى، حيث تقام المباراة على ملعب ستاد الاسماعيلية.

القنوات الناقلة لأحداث المباراة

من المعروف أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هي القناة الناقلة لأحداث مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، وهي القناة التي تهتم وتنقل كل الأحداث والبطولات المصرية المحلية.

مباريات فريق الزمالك المقبلة

كما يعود فريق الزمالك لأستكمال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، حيث تقام المباراة يوم الأحد المقبل 25 فبراير الجاري.

ثم يختم فريق الزمالك مبارياته في شهر فبراير بمواجهة فريق الداخلية، وذلك من ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل 28 فبراير الجاري.