متاحة الأن.. موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الدور الاول

يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق حيث أنها سنة دراسية هامة جداً في المرحلة التعليمية لكافة الطلاب، حيث تم أعلان النتائج رسمياً في بعض المحافظات مثل الرصفة الثالثة والكرخ الثالثة وسيتم الأعلان عن النتائج في المحافظات الأخري أيضاً بعد ساعات قليلة، ويمكنك متابعة النتائج الكترونياً علي الموقع الرسمي لوزارة التربية بالعراق، وذلك بعد الأنتهاء من تصحيح كافة الأوراق حيث يتم رفعها الكترونياً علي الموقع

موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق، حيث أنتهت جميع أمتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظات العراق في الرابع عشر من فبراير الجاري 2024، وتمر النتائج بعدة مراحل وبعدها يتم الأعلان الرسمي عنها واليك خطوات الأستعلام عن النتيجة

يتم الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة التربية علي الأنترنت من خلال الضغط هنا

نقوم بالذهاب الي قسم النتائج الأمتحانية بالموقع

نقوم بأختيار نتائج الصف السادس التمهيدي 2024

نقوم بتحديد المحافظة التي ينتمي اليها الطالب

نقوم بأدخال الرقم الأمتحاني للطالب في المكان المخصص له

نقوم بالضغط علي زر استعلام للبحث عن النتيجة

الأستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا

يعرض موقع نتائجنا أيضا نتيجة السادس التمهيدي في العراق 2024 ، حيث يمكنك الأستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال أتباع بعض الخطوات وهي: