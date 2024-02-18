خلاص على الابواب.. امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر || مواقيت الصلاة
مع قدوم شهر رمضان المبارك تبدأ دولة الجزائر في السؤال عن مواعيد امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر حتي يعرفوا مواقيت الإمساك عن الطعام والشراب وكل ما نهى عنه الله في هذا الوقت دونًا عن غيره، ومعرفة ميعاد الإفطار ومواقيت الصلاة، باعتبار شهر رمضان شهر مبارك ومقدس عند المسلمين فهو شهر أنزل فيه القرآن، ويوجد به ليلة خيرًا من ألف شهر هي ليلة القدر قد تتغير بها أقدار العباد بدعاء صادق.
امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر
يكثر السؤال حول مواعيد امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر، وقد يكون من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم 11 من شهر مارس لعام 2024 م، و 1445 ه، بالإضافة لإمكانية اكتمال شهر رمضان 30 يومًا وليس 29 يومًا، وبذلك قد ينتهي شهر رمضان المبارك يوم 9 من شهر أبريل لعام 2024 م، ويكون موعد بداية شهر رمضان المبارك ونهايته واحد في جميع البلاد، ولكن التي تختلف هي مواقيت الامساك والصلوات والإفطار فقط حسب قرب وبعد الدولة عن خط الاستواء.
مواقيت الصلاة في رمضان بالجزائر 2024
تختلف مواقيت الصلاة في جميع البلاد العربية والأوروبية بسبب اختلاف الوقت الفعلي الخاص بالبلاد وقربها من خط الاستواء، لذلك يسأل اهل الجزائر عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان حتي يتمكنوا من أداء صلوات الفريضة في المسجد وصلاة التراويح والتهجد، لذلك أنظر التالي:
- صلاة الفجر: تبدأ صلاة الفجر الساعة 5:38 صباحًا بتوقيت الجزائر.
- صلاة الشروق: تبدأ صلاة الشروق في تمام الساعة 7:3 صباحًا بتوقيت الجزائر.
- صلاة الظهر: تبدأ صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرًا بتوقيت الجزائر.
- صلاة العصر: تبدأ صلاة العصر في تمام الساعة 4:18 عصرًا بتوقيت الجزائر.
- صلاة المغرب: تبدأ صلاة المغرب في تمام الساعة 6:52 مساءً بتوقيت الجزائر.
- صلاة العشاء: تبدأ صلاة العشاء في تمام الساعة 8:13 مساءً بتوقيت الجزائر.