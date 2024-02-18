خلاص على الابواب.. امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر || مواقيت الصلاة

مع قدوم شهر رمضان المبارك تبدأ دولة الجزائر في السؤال عن مواعيد امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر حتي يعرفوا مواقيت الإمساك عن الطعام والشراب وكل ما نهى عنه الله في هذا الوقت دونًا عن غيره، ومعرفة ميعاد الإفطار ومواقيت الصلاة، باعتبار شهر رمضان شهر مبارك ومقدس عند المسلمين فهو شهر أنزل فيه القرآن، ويوجد به ليلة خيرًا من ألف شهر هي ليلة القدر قد تتغير بها أقدار العباد بدعاء صادق.

امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر

يكثر السؤال حول مواعيد امساكية رمضان 2024 / 1445 في دولة الجزائر، وقد يكون من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم 11 من شهر مارس لعام 2024 م، و 1445 ه‍، بالإضافة لإمكانية اكتمال شهر رمضان 30 يومًا وليس 29 يومًا، وبذلك قد ينتهي شهر رمضان المبارك يوم 9 من شهر أبريل لعام 2024 م، ويكون موعد بداية شهر رمضان المبارك ونهايته واحد في جميع البلاد، ولكن التي تختلف هي مواقيت الامساك والصلوات والإفطار فقط حسب قرب وبعد الدولة عن خط الاستواء.

مواقيت الصلاة في رمضان بالجزائر 2024

تختلف مواقيت الصلاة في جميع البلاد العربية والأوروبية بسبب اختلاف الوقت الفعلي الخاص بالبلاد وقربها من خط الاستواء، لذلك يسأل اهل الجزائر عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان حتي يتمكنوا من أداء صلوات الفريضة في المسجد وصلاة التراويح والتهجد، لذلك أنظر التالي: