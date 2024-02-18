نتائجنا دوت كوم.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول لعام 2024 الدور الأول من خلال موقع نتائجنا

إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول لعام 2024 هو أمر مهم ينتظره الطلاب في تلك الفترة التعليمية بفارغ الصبر، بعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الابتدائية الخارجية في العديد من المحافظات العراقية. بما أن تلك المراحل التعليمية تعتبر حاسمة في مسار تعليم الطالب، فإن وزارة التربية العراقية تولي اهتمامًا بالغًا لضمان دقة التصحيح والتدقيق، ولذلك ننتظر معكم اعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2024 في جميع المحافظات في الساعات القادمة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 أعلنت وزارة التربية العراقية أن أوراق امتحانات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية تمر بعدة مراحل مختلفة، منها تصحيح الأوراق بشكل دقيق وواضح، ثم رصد الدرجات لكل طالب، ومن ثم مراجعة الدرجات أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على جزء لا يتجزأ من حقوقه وفقاً لأدائه في الامتحانات.

ونرغب في التأكيد أن عمليات التصحيح مازالت قائمة وتشير إلى زيادة نسبة نجاح طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في الدور الأول من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

استخلاص نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم تنشيط رابط لاستخراج نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط باستخدام رقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات المحددة.