رامز قفل اللعبة على قناة MBC.. ضحايا برنامج رامز جلال 2024 مستحيل تصدق جايب مين

يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة ضحايا برنامج رامز جلال 2024 حيث أن البرنامج نال أعجاب الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، ويعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم من كل عام، ويعرض المسلسل هذا العام بأسم “رامز قفل اللعبة” وبدء الكثير من عشاق برنامج رامز جلال البحث عن فكرة البرنامج وضحايا رامز جلال لهذا العام، وتفصلنا أيام قليلة جداً عن مشاهدة هذا البرنامج الرائع

ضحايا برنامج رامز جلال 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل أسماء ضحايا برنامج رامز جلال 2024 في برنامجه رامز قفل اللعبة، وسيتم عرض البرنامج في وقت الأفطار، ويستضيف رامز ممثلاً او فناناً أو لاعب كرة قدم أو مغني أو أحد مشاهير السوشيال ميديا كل عام ليقوم بعمل المقلب دون علمه، واليك أسماء ضحايا رامز جلال:

لاعب النادي الأهلي أمام عاشور

الحكم الدولي أبراهيم نور الدين

لاعب الأهلي أحمد عبد القادر

محمود العسيلي

حنان مطاوع

عمرو يوسف

غادة أبراهيم

الكابتن رضا عبدالعال

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال

كما هو معتاد كل عام يتم عرض برنامج رامز جلال علي مجموعة قنوات ام بي سي مصر ولكن لم تعلن القناة رسمياً عن موعد عرض البرنامج، ولكنه في المعتاد يكون في وقت الأفطار، واليك تردد قناة أم بي سي مصر الناقلة للبرنامج بشكل حصري