كل عام وانتم بخير إمساكية رمضان 2024 في العراق

إمساكية رمضان 2024 في العراق، ينتظر الكثير من الأفراد في العراق معرفة أول أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة، وأيضًا مواعيد السحور، كما يتساءل المواطنين العراقين أيضًا عن عدد ساعات الصيام خلال هذا الشهر الكريم، ومن ثم يبدأ الصوم في أول يوم من رمضان 2024 في العراق عند انطلاق أذان الفجر في الساعة 4:52 صباحًا، وحتى أذان المغرب 6:08 مساءً، وبالتالي تبلغ عدد ساعات الصوم 13 ساعة و12 دقيقة، حيث يتراجع موعد أذان الفجر تدريجيًا طوال أيام الشهر الكريم، حتى يختم آخر أيامه بموعد إمساك عند 4:07 صباحًا حتى موعد آخر إفطار عند الساعة 6:33 مساءً، ومن ثم تصل عدد ساعات الصوم في العراق إلى 14 ساعة و 40 دقيقة.

عادات وتقاليد المواطنين في شهر رمضان 2024 في العراق

يوجد بعض العادات والتقاليد التي يقوم بها المواطنين في العراق خلال شهر رمضان المبارك، وهذه العادات تتمثل فيما يلي:

حيث يلتزم جميع المسلمين في العراق بالصوم والصلاة، وأيضًا قراءة القرآن، ومن ثم يقضون وقتًا طويلًا في الصلاة.

بالإضافة إلى تنوع موائد الإفطار ما بين جميع الأكلات التي يتميز بها الشعب العراقي، مثل السمبوسة وجميع الاكلات الأخرى.

كما يحرص جميع المواطنين العراقيين على الزيارات، وأيضًا تناول الإفطار مع جميع الأصدقاء والأقارب، ومن ثم يقدمون المساعدات لجميع المحتاجين، وأيضًا الأسر الفقيرة، كما أنها تنظم مجموعة من الاحتفالات في شهر رمضان، وبالإضافة إلى الاحتفالات الدينية أيضًا وتلاوة القرآن الكريم.

إمساكية رمضان 2024 في العراق