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كل عام وانتم بخير إمساكية رمضان 2024 في العراق

عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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إمساكية رمضان 2024 في العراق، ينتظر الكثير من الأفراد في العراق معرفة أول أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة، وأيضًا مواعيد السحور، كما يتساءل المواطنين العراقين أيضًا عن عدد ساعات الصيام خلال هذا الشهر الكريم، ومن ثم يبدأ الصوم في أول يوم من رمضان 2024 في العراق عند انطلاق أذان الفجر في الساعة 4:52 صباحًا، وحتى أذان المغرب 6:08 مساءً، وبالتالي تبلغ عدد ساعات الصوم 13 ساعة و12 دقيقة، حيث يتراجع موعد أذان الفجر تدريجيًا طوال أيام الشهر الكريم، حتى يختم آخر أيامه بموعد إمساك عند 4:07 صباحًا حتى موعد آخر إفطار عند الساعة 6:33 مساءً، ومن ثم تصل عدد ساعات الصوم في العراق إلى 14 ساعة و 40 دقيقة.

عادات وتقاليد المواطنين في شهر رمضان 2024 في العراق

يوجد بعض العادات والتقاليد التي يقوم بها المواطنين في العراق خلال شهر رمضان المبارك، وهذه العادات تتمثل فيما يلي:

  • حيث يلتزم جميع المسلمين في العراق بالصوم والصلاة، وأيضًا قراءة القرآن، ومن ثم يقضون وقتًا طويلًا في الصلاة.
  • بالإضافة إلى تنوع موائد الإفطار ما بين جميع الأكلات التي يتميز بها الشعب العراقي، مثل السمبوسة وجميع الاكلات الأخرى.
  • كما يحرص جميع المواطنين العراقيين على الزيارات، وأيضًا تناول الإفطار مع جميع الأصدقاء والأقارب، ومن ثم يقدمون المساعدات لجميع المحتاجين، وأيضًا الأسر الفقيرة، كما أنها تنظم مجموعة من الاحتفالات في شهر رمضان، وبالإضافة إلى الاحتفالات الدينية أيضًا وتلاوة القرآن الكريم.

إمساكية رمضان 2024 في العراق

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس، 202404:52 am12:14 pm03:35 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء212 مارس، 202404:51 am12:14 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الأربعاء313 مارس، 202404:49 am12:13 pm03:36 pm06:10 pm07:40 pm
الخميس414 مارس، 202404:48 am12:13 pm03:36 pm06:11 pm07:41 pm
الجمعة515 مارس، 202404:46 am12:13 pm03:36 pm06:12 pm07:42 pm
السبت616 مارس، 202404:45 am12:12 pm03:37 pm06:12 pm07:42 pm
الأحد717 مارس، 202404:43 am12:12 pm03:37 pm06:13 pm07:43 pm
الاثنين818 مارس، 202404:42 am12:12 pm03:38 pm06:14 pm07:44 pm
الثلاثاء919 مارس، 202404:40 am12:12 pm03:38 pm06:15 pm07:45 pm
الأربعاء1020 مارس، 202404:39 am12:11 pm03:38 pm06:16 pm07:46 pm
الخميس1121 مارس، 202404:37 am12:11 pm03:39 pm06:17 pm07:47 pm
الجمعة1222 مارس، 202404:36 am12:11 pm03:39 pm06:18 pm07:48 pm
السبت1323 مارس، 202404:34 am12:10 pm03:39 pm06:19 pm07:49 pm
الأحد1424 مارس، 202404:33 am12:10 pm03:40 pm06:19 pm07:49 pm
الاثنين1525 مارس، 202404:31 am12:10 pm03:40 pm06:20 pm07:50 pm
الثلاثاء1626 مارس، 202404:29 am12:10 pm03:40 pm06:21 pm07:51 pm
الأربعاء1727 مارس، 202404:28 am12:09 pm03:41 pm06:22 pm07:52 pm
الخميس1828 مارس، 202404:26 am12:09 pm03:41 pm06:23 pm07:53 pm
الجمعة1929 مارس، 202404:25 am12:09 pm03:41 pm06:24 pm07:54 pm
السبت2030 مارس، 202404:23 am12:08 pm03:41 pm06:24 pm07:54 pm
الأحد2131 مارس، 202404:21 am12:08 pm03:42 pm06:25 pm07:55 pm
الاثنين2201 أبريل، 202404:20 am12:08 pm03:42 pm06:26 pm07:56 pm
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:18 am12:07 pm03:42 pm06:27 pm07:57 pm
الأربعاء2403 أبريل، 202404:16 am12:07 pm03:42 pm06:28 pm07:58 pm
الخميس2504 أبريل، 202404:15 am12:07 pm03:42 pm06:29 pm07:59 pm
الجمعة2605 أبريل، 202404:13 am12:07 pm03:43 pm06:30 pm08:00 pm
السبت2706 أبريل، 202404:12 am12:06 pm03:43 pm06:30 pm08:00 pm
الأحد2807 أبريل، 202404:10 am12:06 pm03:43 pm06:31 pm08:01 pm
الاثنين2908 أبريل، 202404:08 am12:06 pm03:43 pm06:32 pm08:02 pm
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:07 am12:05 pm03:43 pm06:33 pm08:03 pm

 

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عبدالله عربيمنذ ساعة واحدة
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