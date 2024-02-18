أحلى أغاني لطفلك.. تردد قناة كراميش، تردد قناة طيور الجنة، تردد وناسة 2024 أروع الأغاني وأجمل الأناشيد

تتصدر مواقع التواصل الإلكترونية حول البحث عن معرفة الترددات الجديدة الخاصة التي تبث من خلالها قنوات الأطفال حيث تمتلأ شاشات التلفاز في البيوت حول متابعه قنوات الأطفال لأنها تصبح قنوات التسلية لمعظم الأطفال التي لم يقدروا الاستغناء عن مشاهدتها علي مدار اليوم، حيث يتمكن الجميع من تنزيل الترددات الخاصة بهذه القنوات دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا، لذا من خلال هذه القنوات تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة منها التعليمي، الترفيهي، الثقافي، الأخلاقي، الديني، لذا من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم جميع الترددات الجديدة بهذه القنوات مثل قناة كراميش، وناسه، طيور الجنه وغيرها الكثير من قنوات الأطفال في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

معامل التصحيح الخطأ الخاص بقناة طيور الجنة: ¾.

التردد الخاص بالقناة: 11310.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز علي طيور الجنة: 27500.

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

ثانيا: تردد قناة كراميش للأطفال عبر النايل سات

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 12149.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

ثالثا: التردد الجديد بقناة وناسه عبر النايل سات

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد الخاص بقناة وناسه: 11270.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة وناسه: ¾.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة وناسه: عمودي.

خصائص قنوات الأطفال