ما هو موعد يوم التأسيس 1445 وما هي مدة الإجازة للطلاب في المدارس وللموظفين في القطاعات الرسمية والخاصة؟

تشهد المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة احتفالات بمناسبة يوم التأسيس، وهو الحدث العظيم الذي يبرز عظمة المملكة ويثبت عزمها وقوتها الجذورية، ويتطلع المواطنون في المملكة إلى هذه الذكرى بفخر واعتزاز، وتعمل المملكة جاهدة على إحياء هذا اليوم الوطني العزيز، وبالتالي، يتساءل الكثيرون عن موعد يوم التأسيس 1445، ومواعد الإجازة الرسمية، خصوصاً الطلاب الذين يتصادف موعد امتحاناتهم مع هذه الإجازة، فإليكم التفاصيل.

موعد يوم التأسيس 1445

أصدر خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) منذ عدة سنوات قراراً ملكياً يحدد موعد يوم التأسيس كموعد ثابت في كل عام، حيث يعقد يوم 22 فبراير من كل عام، يعد هذا اليوم مناسبة هامة في تاريخ المملكة، سواء من الناحية التاريخية أو الثقافية، ففي هذا اليوم، تكثف المملكة جهودها لشرح تاريخها، حيث تأسست على يد الإمام محمد بن سعود لتصبح الدولة السعودية الأولى عام 1130 هـ، وبالنسبة لعام 2024، فإن يوم التأسيس 1445 سيكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير، والذي يوافق الثاني عشر من شهر شعبان لعام 1445 هـ.

ما هو موعد إجازة يوم التأسيس 1445 للطلاب والموظفين في القطاعات الرسمية والخاصة؟

تبعاً لقرارات خادم الحرمين الشريفينالملكية، تم تحديد يوم التأسيس في الثاني والعشرين من شهر فبراير كإجازة رسمية في كافة الهيئات والمؤسسات، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الغير ربحية في المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للإجازة الرسمية في المدارس والجامعات بمناسبة يوم التأسيس، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تأجيل مواعيد الاختبارات للطلاب والطالبات، نظراً لتزامن موعد الاختبارات مع إجازة يوم التأسيس والتي ستكون ليوم واحد فقط.

لمحة عن أبرز فعاليات يوم التأسيس 2024

فعاليات يوم التأسيس في جدة 2024 تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات المنظمة من قبل أمانة محافظة جدة، وتشمل: