احلى مغامرات القط والفار.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تعد قناة توم وجيري من اقدم واشهر القنوات التي يحبها العديد من الأطفال بل يحبها الكبار حيث من خلال متابعه قناة توم وجيري تعمل علي بث روح الفكاهة، دائما يتساءلوا عن ترددها الجديد من قبل أولياء أمور الأطفال لم يقدروا الاستغناء عنها بل موجودة علي شاشات التلفاز باستمرار تستهدف عم ما بين أل 3 سنوات حتي أل 15 سنة، اهم مميزاتها بأنه يتمكن الجميع من تحميلها علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا، تبث برامجها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية، لا تحتوي برامجها علي أي مشاهد عنف أو إثارة، تبث من خلال صورة وألوان جذابة وصوت واضح وجودة عالية مما تعمل علي جذب انتباه العديد من الأطفال لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة التي تبث من خلالها قناة توم وجيري وأيضا كيفية تنزيل القناة علي شاشات التلفاز في السطور التالية تابعونا.

التردد الجديد قناة توم وجيري علي النايل سات

التردد الخاص بقناة توم وجيري: 12149.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تردد قناة توم وجيري عبر العرب سات

معامل التصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد الخاص بالقناة:11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

كيفية تحميل تردد قناة توم وجيري علي شاشات التلفاز