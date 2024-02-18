كل عام وانتم بخير.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 بخصومات تصل الي 50 % في جميع المحلات المصرية

يسأل جميع المصريين عن أسعار ياميش رمضان 2024 حيث يعتبر ياميش رمضان من ألذ الحلويات العربية والعادات المصرية التي لا يمكن أن تتخلى عنها المائدة المصرية في رمضان ويتساءل كثير من المصريين عن أسعار الياميش خاصة مع ارتفاع وتغيير الأسعار الأخير لذلك يتساءل المصريون عن سعر الياميش المحبب لقلوب كافة المصريون وعن الأماكن الخاصة ببيع الياميش للموسم الرمضاني القادم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول سعر الياميش في رمضان.

أسعار ياميش رمضان 2024

يبحث المصريين ويتساءلون عن أسعار ياميش رمضان 2024 تقدم العديد من المعارض المصرية الياميش بمختلف الأسعار التي تناسب الأسرة المصرية ويتم بيع أسعار الياميش في السوق المصري بالسعر التالي:

يتم بيع سعر كيلو البلح بسعر يتراوح يبدأ من 30 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا ويتباين السعر بتباين نوع البلح وجودته

يتم بيع سعر كيلو عين الجمل بسعر يصل إلى 280 جنيهًا وهذا السعر للأصناف من الجودة الفاخرة.

أما عن الكركديه فيتم بيعه بسعر 200 جنيهًا للكيلو الواحد مما يجعله مشروبًا ممتازًا للإفطار في رمضان.

أما عن المشمش فقد سجل سعر كيلو المشمش مبلغا وصل إلى 149 جنيهًا وهذا للحجم ال200 جرام

يتراوح سعر كيلو التمر بين ال40 جنيهًا وحتى ال 150 جنيهًا مصري.

أما عن سعر لفة قمر الدين فيكون سعره بين ال25 وحتى ال30 جنيه مصري

سعر المكسرات في الموسم الرمضاني