60uc مجانا.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل الرسمية 2024 مضونة 100% بدون حظر حسابك

يتساءل كثير من محبي لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل الرسمية حيث تعتبر لعبة بابجي من أهم الألعاب التي انتشرت في السنوات السابقة وجذبت لها قاعدة جمهور ليست بقليلة ويبحث العديد من محبي اللعبة عن طريقة تطوير مستوى اللعبة والوصول إلى الاحترافية في المستويات الأعلى وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول شحن اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل الرسمية

يبحث العديد من محترفي اللعبة عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل الرسمية حيث أن هناك العديد من الطرق المتاحة للشحن ولكن يجب اختيار الطرق الرسمية لشحن اللعبة ويمكن شحن لعبة ببَجي عن طريق عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي :

يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي جي موبايل

ثم يتعين عليك تسجيل الدخول إلى الموقع

ثم يتعين عليك تحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها

ثم يتعين عليك تحديد عدد الشدات التي ترغب بها

ثم يتعين عليك بكتابة رقم الـID الخاص بك

ثم يتعين عليك بعدها اختيار وسيلة الدفع التي ترغب بها.

بعد ذلك سيتم إرسال الشدات إلى حسابك ويمكنك بعدها التأكد منها.

شحن شدات لعبة بابجي عن طريق بطاقات جوجل بلاي

يمكن شحن لعبة بابجي من خلال جوجل بلاي وبكل سهولة وتعد تلك الطريقة من أهم الطرق التي يمكن شحن اللعبة من خلالها ويمكن شحن بابجي من خلال جوجل بلاي عبر اتباع التالي :