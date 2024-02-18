“جزمت لولو اتسرقت يا ولاد” استقبل قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة وناسه للأطفال من اعلي القنوات بحثا حول مواقع التواصل الإلكترونية في الساعات القليلة الماضية، حيث تعتبر من اكثر القنوات المحببة بين الأطفال حول العالم العربي اجمع، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول الترددات الجديدة الخاصة بقناة وناسه في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

التردد الخاص بقناة وناسه: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسه: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد الخاص بقناة وناسه من العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11270.

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل ترميز قناة وناسه: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: 4/3.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خصائص قناة وناسه للأطفال

تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة، كما تبث الكثير من الأناشيد والأغاني التي يحبها العديد من الأطفال.

يستطيع الجميع تحميل القناة علي شاشات التلفاز الخاص دون دفع أي رسوم مالية.

تبث برامجها علي مدار اليوم دون أنقطاع.

أغاني وأناشيد قناة وناسه

لولو ألشطوره.

وينك يالولو.

وين جزمة لولو.

ألو ألو شرطة.

طريقة تحميل قناة وناسه للأطفال