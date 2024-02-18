استعلم “spa.gov.iq” كشوف الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

كشوف الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هي الأكثر بحثًا في مختلف محافظات العراق بالوقت الحالي، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في سبيل الإنتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المتقدمين.

كشوف الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي: –

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن ثم يتم تسجيل بيانات الدخول.

ليتم القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة مباشرة.

بعد ذلك يُرجى القيام بإختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

وعليه يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الطلب.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية.

متى موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

تأخرت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية عن الوجبات السابقة، نظرًا لأن عدد المتقدمين كثيرًا ولا يتوافر التمويل اللازم لتوزيعه عليهم جميعًا، لهذا فإن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية يبذلان قصارى جهدهم على توفير التمويل الذي سيتم توزيعه على جميع المشتركين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن المؤكد صدورها في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها.