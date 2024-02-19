استعلم الان.. تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي

ينتظر الكثير من المواطنين أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزير أحمد الأسدي، وسيتم تحديد الموعد الرسمي للكشف في الأيام القادمة وقبل شهر رمضان الكريم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

سيتم الإعلان قريبًا عن كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك ليتحدد لهم الدعم المقرر للصرف بناءً على عدد أفراد الأسرة، وذلك وفقًا لشروط الوزارة، ويتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية كما في الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي “ منصة مظلتي “. الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الضغط على أسماء الوجبة الأخيرة. تحديد رقم الوجبة التي يتم الاستعلام عنها. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط على الاستعلام. الضغط على زر التحميل لتحميل الكشوفات والبحث عن الاسم، وفي حالة عدم تواجد الاسم يتم تقديم اعتراض ويمكن تقديم الطلب ثانيةً.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع الشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم المادي، وتشمل تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم بشكل دائم في الأراضي العراقية.

ليس لديه حسابات بنكية أو ممتلكات شخصية.

دخل شهري غير منتظم.

في حالة وجود أي مشكلة صحية فيجب تقديم ما يثبت ذلك.

يتراوح عمر الشخص المتقدم من 16 إلى 60 عامًا.

يجب ألا يزيد عدد الأفراد في الأسرة عن 4 أفراد.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد الحد الأدنى بالرعاية.

فئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

الحكومة العراقية تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وتشمل هذه الفئات عدة فئات مهمة تستحق الرعاية الاجتماعية في العام 2023: