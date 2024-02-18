“كشوف مظلتي bdf” لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كل محافظات العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، من أكثر البرامج التي توفر العديد من المنح المالية المختلفة، في سبيل أن يحصل عليها جميع المواطنين بمختلف المحافظات، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم في الوقت الحالي بفحص باقي الطلبات المتقدمة للوجبة السابعة، على أن يتم صدور الكشوفات التي تشمل جميع الأسماء المعنية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون مع نهاية الشهر الجاري.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه يمكن التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المالي المقدم، وفقًا لما لشروط الأتيه:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يبلغ عدد أفراد الأسرة نحو 4 أفراد.

كذلك يجب وأن لا يكون لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية.

الإلتزام بجميع الضوابط التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

استعلام كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، كما في الخطوات الأتيه:-