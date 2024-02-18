اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤، بحث مكثف من جانب مواطني كل المحافظات العراقية حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤، حيث ينتظرون إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تلك الوجبة الأخيرة، حيث تخصص الحكومة العراقية هذا الدعم للمواطنين الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وذلك من أجل مساعدتهم في عيش حياة كريمة وتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أن هذا الدعم موجه للفئات الأكثر استحقاقاً من المطلقات والأرامل والمرأة العائلة والأسر الفقيرة وغيرها العديد من المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤

حتى الآن لم يتم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ للمستحقين حيث تعمل الوزارة جاهدة على مراجعة كافة الطلبات التي تلقتها من جانب المواطنين الراغبين في الاستفادة من ذلك الدعم، ومن المتوقع أن يتم إصدار تلك الكشوفات خلال الأيام القليلة القادمة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد حددت بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن المتقدم للحصول على الدعم، وتتمثل الشروط في الآتي:-

يجب أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية والإقامة.

أن يلتزم المتقدم بكافة الضوابط والشروط التي تحددها وزارة العمل للحصول على الدعم.

ألا يكون المتقدم من أصحاب العقارات أو الأصول الباهظة الثمن.

كذلك يجب رفع كافة المستندات التي تطلبها الوزارة أثناء التقديم على الدعم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ٢٠٢٤ عن طريق الخطوات التالية:-