اعرف حالًا .. حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين في دولة الجزائر 2024 وموعد الصرف
كثير من المواطنين يتساءلون عن ما يخص زيادة معاشات المتقاعدين في دولة الجزائر فمن الجدير بالذكر أن مدير صندوق التقاعد قد بين ان هناك زياده جديده بالمعاشات وقال إن هذا يكون في كل البنود وقد تم الكشف عن النظام القانوني بالجزائر أنه يتم إعطاء حق المتقاعد زيادة في السنة يتم تنفيذها بشهر مايو من كل سنة، وعلى حسب ذلك يريد الأشخاص ان يقوموا بالتعرف على كل ما يخص تلك الزيادة.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر
لما بينه مدير التقاعد بشان زياده المعاشات المتقاعدين فقد اصدر القرار الخاص بالتأكيد على استمرار مساعده الأشخاص المتقاعدين لانهم الأكثر احتياجا وقد نوه الرئيس أن الزيادة تكون من 10000 دينار حتى 15,000 دينار، كما أن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على 15000 دينار سوف يقوم بالحصول على 20,000 دينار في حين ان هيئه التقاعد قد بينت أنه من الممكن ان يتم التحقق من تفاصيل الخاصة بالرواتب بشكل إلكتروني عن طريق البوابة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي.
طريقه الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
بإمكان كل الأشخاص المتقاعدين بدولة الجزائر أن يستعلموا عن رواتب الخاصة بهم ويتعرفوا ما ان كان هناك زياده بالرواتب ام لا عن طريق الانتقال بشكل مباشر الموقع الخاص بالتامين الجزائري واتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال الموقع الرسمي الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي في دولة الجزائر.
- كتابة كل البيانات اللازمة من بينها الرمز السري وأيضا رقم البطاقة الشخصية وغيره من البيانات الأخرى.
- الانتظار إلى أن تستلم رسالة تشتمل على البيانات الخاصة بالزيادة المتعلقة بك.