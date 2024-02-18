مبروك للجميع.. تحميل كشوفات pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة السابعه عبر منصة مظلتي الرسمية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الموجودة في العراق والتي تحرص على صرف بعض من المعونات للكثير من الأشخاص المحتاجين هناك، ويتم التساؤل من قبل المستفيدين على كيفية الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وقد أعلن برنامج الرعاية الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام الكترونياً وقد تم توضيح الخطوات الصحيحة في الاستعلام كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وجه العديد من مواطني العراق المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية على الطريقة الصحيحة في أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وقد تم التوضيح بأنه يمكن الاستعلام من خلال منصة مظلتي كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على منصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط .

تسجيل الدخول على المنصة من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بك، ثم يتم الضغط على الرعاية الاجتماعية من الشاشة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع تسجيل محافظة المستفيد من الدعم، بعدها يتم اختيار الوجبة الأخيرة من الخيارات الموجودة على الشاشة.

ثم يتم الضغط على تحميل، وسيتم تحميل ملف خاص بك موجود به كافة الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط صرف الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه تم طرح برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك لمساعدة الكثير من المواطنين من محدودي الدخل على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وغيره، وقد تم التأكيد على أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدم، وهي كالتالي: