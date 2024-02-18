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مبارك للطلاب.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا
تعتبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 من النتائج المهمة التي يرغب الكثير من الطلاب في الاستعلام عنها والحصول عليها، فمن المعروف أن النتائج تظهر مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ، فور اعتمادها وفور الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة والتدقيق، ومن ثم يتم رصدها، لتكون متاحة لجميع الطلاب، والحصول عليها بدون عناء ومشقة إلكترونيًا، بدون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التابع فيها الطالب، حيث انها تظهر تدريجا كل محافظة على حدى.
نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024
نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 يمكن الاستعلام عنها، أو الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم زيارة بوابة وزارة التربية التابعة لدولة العراق.
- ومن ثم يتم ادخال كود التحقق المرسل للطالب، أو أرقام الآمان.
- وبعد ذلك، يتم الضغط على إعلان النتائج فور اعتمادها.
- ثم يتم الضغط على الرابط المخصص.
- وبعد ذلك يتم حدد المحافظة التابع لها الطالب.
- وفي النهاية يتم ادخل الرقم الامتحاني.
موعد ظهور النتيجة
أعلنت وزارة التعليم بالعراق عن موعد النتيجة موضحة بعض الأمور، حيث قالت ما يلي:
- لم تعلن الوزارة بعد عن الموعد الأنسب والمحدد لإظهار النتائج الخاصة بالصف الثالثة المتوسط.
- كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إصدار النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بها فور الإنتهاء من عملية التصحيح، واعتمادها.
- حيث أن موعد انتهاء الامتحانات كان في اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم الواحد والثلاثين من شهر ينايرللعام الحالي.
- ويدرس الصف الثالث المتوسط عدد من المناهج الدراسية التي تحتوى على العديد من المواد التي حددتها الوزارة والتي تتمثل في:
- مادة القرآن الكريم.
- وكذلك مادة الرياضيات.
- بالإضافة إلي مادة اللغة الإنجليزية.
- وكذلك مادة الدراسات الإسلامية.
- ومادة الحاسب الآلي.
- والتربية الرياضية البدنية.
- وكذلك مادة الرسم أو التربية الفنية.
- وأيضا الدراسات الاجتماعية.
- باالإضافة إلب مادة لغتي الخالدة.
- و مادة المهارات الحياتية.