مبارك للطلاب.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

تعتبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 من النتائج المهمة التي يرغب الكثير من الطلاب في الاستعلام عنها والحصول عليها، فمن المعروف أن النتائج تظهر مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ، فور اعتمادها وفور الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة والتدقيق، ومن ثم يتم رصدها، لتكون متاحة لجميع الطلاب، والحصول عليها بدون عناء ومشقة إلكترونيًا، بدون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التابع فيها الطالب، حيث انها تظهر تدريجا كل محافظة على حدى.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 يمكن الاستعلام عنها، أو الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم زيارة بوابة وزارة التربية التابعة لدولة العراق.

ومن ثم يتم ادخال كود التحقق المرسل للطالب، أو أرقام الآمان.

وبعد ذلك، يتم الضغط على إعلان النتائج فور اعتمادها.

ثم يتم الضغط على الرابط المخصص.

وبعد ذلك يتم حدد المحافظة التابع لها الطالب.

وفي النهاية يتم ادخل الرقم الامتحاني.

موعد ظهور النتيجة

أعلنت وزارة التعليم بالعراق عن موعد النتيجة موضحة بعض الأمور، حيث قالت ما يلي: