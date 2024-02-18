نزل الآن تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2024 بأحدث البرامج والأغاني على النايل سات وعرب سات

أعلنت إدارة الشركة المسؤولة عن قناة كراميش عن عودة العمل بقناة كراميش وذلك بعد توقفها فترة عن العمل من أجل تحسين جودة كل من الصوت والصورة الأمر الذي جعل الكثير من الأفراد يرغبون معرفة تردد قناة كراميش الجديد وذلك من أجل متابعة المحتوى الذي تقدمه الخاص بالأطفال وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة.

تردد قناة كراميش

إن تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

تردد:11430.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأشخاص تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

التردد:11390.

معدل استقطاب القناة: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالكثير من المميزات التي جعلتها من أشهر قنوات الأطفال الموجودة في الساحة ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يمكن تنزيلها بكل سهولة على جميع الأقمار الصناعية.

تعمل على مدار اليوم بدون تشويش أو انقطاع.

تتميز بأنها تقوم بعرض البرامج الخاصة بها في جميع الدول العربية.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والتعليمية للأطفال.

تعرض المحتوى الذي تقدمة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم اشتراك.

محتوى قناة كراميش

تقدم قناة كراميش محتوى متميز يلبي احتياجات كافة الأعمار والذي يتمثل في كل من الآتي: