رامز قفل اللعبة على قناة MBC.. مواعيد برنامج رامز جلال 2024 واهم المفاجأة التي يخبئها لنا

يبحث الكثير من عشاق الفنان رامز جلال عن مواعيد برنامج رامز جلال 2024 في رمضان القادم، فقد التوالي أحداث هذا البرنامج في شئ من الإثارة والتشويق لكل ضيف في برنامج رامز قفل اللعبة كما يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة ضبط التردد الخاص بالقناة الناقلة لهذا البرنامج وهي قناة أم بي سي مصر سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

مواعيد برنامج رامز جلال 2024

هناك مواعيد برنامج رامز جلال 2024 المحددة على قناة أم بي سي مصر لكي يتم عرضه على هذا القناة في رمضان القادم وهذا الميعاد يتمثل في الآتي

من المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال في الميعاد الخاص به من رمضان السابق.

كما أنه سوف يتم عرض هذا البرنامج في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

ويمكن أن يتم مشاهدة إعادة برنامج رامز قفل اللعبة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

تردد قناة mbc مصر الناقلة لبرنامج رامز قفل اللعبة

يوجد تردد خاص بقناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد هو

تردد قناة ام بي سي هو 11470.

القمر الصناعي هو النايل سات.

معامل الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز 27500.

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات حيث يمكن مشاهدة برنامج رامز جلال على قناة أم بي سي مصر على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط التردد الخاص بها وهذا التردد هو.