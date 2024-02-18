بأعلى جودة.. ثبت تردد ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2024 نايل سات وعرب سات وشاهد الطبيعة من بيتك

لدى الكثيرون رغبة في مشاهدة الأفلام الوثائقية عن الطبيعة وعالم الحيوان والشعور بأنه مع الحيوان داخل بيئته، وهذا ما توفره قناة ناشيونال جيواغرفيك لمتابيعها، ولهذا السبب البحث قائم باستمرار عن تردد ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، وعبر “البديل” نذكر كم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية وطريقة اللقط.

تردد ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

جيو غرافيك هي قناة وثائقية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وناطقة بالعربية، وتقوم القناة بإذاعة باقة متنوعة من الأفلام الوثائقية وبرامج العلوم الطبيعية والحيوان والطبيعة بجودة عالية للغاية، يكاد يشعر المشاهد أنه داخل البيئة حقًا وأنه موجود بها وليس مجرد مشهد على شاشة التلفاز، وقد استعملت القناة في بداية انطلاقها اللهجة الشامية ولكن سرعان ما تحولت بعد شهور للفصحى، وتوجد القناة على القمرين وفقًا لتلك الإحداثيات:

نايل سات

التردد 11412.

استقطاب: 30000.

معدل الرمز أفقي.

تصحيح 5/6.

تشفير مفتوح.

نايل سات تردد آخر

التردد 12467.

استقطاب: 27500.

رمز أفقي.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشفير مفتوح.

عرب سات

تردد 11804.

رمز: أفقي.

تصحيح الخطأ 3/4.

تشفير مفتوحة.

استقبال تردد ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

حتى تتمكنوا من متابعة البرامج الوثائقية والأفلام التي تُعرض على قناة جيو غرافيك أبو ظبي، ينبغي تثبيت القناة بواحدًا من تردداتها السابقة، حيث خطوات اللقط على الحامل تأتي على هذا الترتيب: