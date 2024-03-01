“امتلك أقوى فريق في العالم“ خطوات إنشاء فريق في لعبة efootball PES 2024 والحصول على كوينزات مجانية 100%

نجحت لعبة efootball في الحصول على عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول حول العالم، لذلك يتساءل عدد كبير من لاعبي لعبة آي فوتبول على خطوات إنشاء فريق داخل اللعبة والعمل على زيادة طاقات اللاعبين، يجب العلم أنه مهمة إنشاء فريق داخل اللعبة من الأشياء الصعبة وذلك لأنها تحتاج العديد من البطاقات والكوينزات التي تجعل فريقك قوي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات إنشاء فريق في لعبة efootball PES 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح من أجل الحصول على فريق قوي والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك الدخول على اللعبة وذلك من أجل الحصول على جي بي وكوينز مجانية، ثم بعد ذلك استخدم الكوينزات في فتح بكجات اللاعبين من أجل الحصول على لاعب قوي سواء من حزمة الايبك أو من البيج تايم.

يجب العلم أنه في حين إذا كنت مبتدئ فبناء على ذلك إن عملة الجي بي مهمة بالنسبة لك وذلك لأنها تساعدك في الحصول على لاعبين غير معروفين من متجر البيزيك مما يساعدك في الحصول على لاعبين أكثر كفاءة.

أثناء رحلتك للعب والخوض في المباريات سوف تمنحك اللعبة بطاقة الخمس نجوم والتي تساعدك في شراء لاعبين محترفين والذين تصل قوتهم حتى 99.

يجب العلم أيضا أنه مع بداية كل إصدار جديد سوف تحصل على بطاقتين بشكل مجاني وهما بطاقة نيمار بقوة 98 وبطاقة ميسي بقوة 99.

تمنحك اللعبة كل أسبوع فرصة الحصول على أربع لاعبين أقوياء وعندما تستمر على ذلك سوف يكون لديك فريق قوي في فترة تصل حتى 15 يوم.

كيفية تحميل لعبة efootball PES 2024

يتم تحميل اللعبة بواسطة متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك، وقم بإتمام عملية التحميل والتثبيت واتبع التعليمات من أجل إنشاء حساب على اللعبة واستمتع باللعب مع أصدقائك.