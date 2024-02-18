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HERE.. جميع نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية
نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج الخاصة بالدور التمهيدي، لذا نتابع معكم لحظة بلحظة آخر التطورات للإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة التربية العراقية، وذلك فور اعتمادها رسميًا.
نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024
انتشرت الأنباء عن قرب الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي عبر مصادر مختلفة، سواء الإخبارية أو التعليمية، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات وأسرهم في معرفة النتائج.
رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024
توفر وزارة التربية العراقية رابط للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي فور اعتمدها، وذلك من خلال استخدام الرابط التالي:
- كما أنها توفر أيضًا قائمة المحافظات التي تم إعلان نتائج طلابها.
- قم بالنقر على مربع التنزيل الموجود بجوار المحافظات الخاصة بك .
- وبعد ذلك يتم تحميل كشوفات النتيجة الخاصة بالكامل على الهاتف الخاص بك.
- كما يمكنك أيضًا البحث عن اسمك في كشوفات النتيجة.
- وبالتالي يتوفر إليك بيان الدرجات الخاصة بكل المواد الدراسية التي امتحنت بها.
- مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.
طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024
من السهل معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يمكنك الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- كما يقوم الطالب بإدخال رقم المقعد الخاص به.
- بالإضافة إلى اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة.
- ومن ثم أيضًا اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي.
- وبعد ذلك يتم تحميل النتيجة على الجهاز.