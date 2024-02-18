HERE.. جميع نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج الخاصة بالدور التمهيدي، لذا نتابع معكم لحظة بلحظة آخر التطورات للإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة التربية العراقية، وذلك فور اعتمادها رسميًا.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

انتشرت الأنباء عن قرب الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي عبر مصادر مختلفة، سواء الإخبارية أو التعليمية، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات وأسرهم في معرفة النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

توفر وزارة التربية العراقية رابط للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي فور اعتمدها، وذلك من خلال استخدام الرابط التالي:

كما أنها توفر أيضًا قائمة المحافظات التي تم إعلان نتائج طلابها.