رسميا الان.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام

تعد رواتب المتقاعدين من أهم الرواتب التي يتساءل عليها كافه الأشخاص المستفيدين من البرنامج، ويتم التساؤل على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية وقد أعلنت وزارة المالية بأنه تم دعم التأمين الاجتماعي بالعراق بمبلغ قيمته 100,000 دينار عراقي، وسيتم توزيعه على كافة المستفيدين من البرنامج لمعاونته على تحسين الحياة المعيشية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

بعد أن أعلنت المالية العراقية قرار زيادة رواتب التأمينات تزايدت معدلات البحث من قبل المستفيدين للتعرف علي موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 وقد تم الرد من قبل الحكومة العراقية بأنه سيتم البدء في صرف الرواتب بالزيادة الجديدة بداية من يوم 1-3-2024، وسيتم صرف الرواتب في أول كل شهر، وقد تم التأكيد بأن بعد تطبيق الزيادة الجديدة، سيكون القيم الجديدة للرواتب تتراوح بين من 400 ألف إلى 600 ألف دينار، والبعض الاخر يتراوح راتبه بين 600 إلى 700 ألف دينار.

كيفية الاستعلام على زيادة راتب التقاعد

يحتاج بعض المواطنين الاستفسار على نسبة الزيادة من الراتب، وقد تم التوضيح أنه يمكن الاستعلام الكترونياً، من خلال اتباع الخطوات التالية: