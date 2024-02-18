تحميل الكشوفات pdf.. أسماء نقل النفوس 2024 في العراق الوجبة الاخيرة من خلال موقع وزارة الدخليه moi.gov.iq

أسماء نقل النفوس 2024 في العراق التي تم نشرها من خلال مديرية الأحوال المدنية والجوازات، حيث يتم الإعلان عن أسماء المقبولين بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية، وقد تمت الموافقة بالفعل على مجموعة من أسماء نقل نفوس الوجبة الأخيرة الذين استوفوا الشروط المطلوبة وتقدموا بالطلب من خلال المنصة، ومن الجدير بالذكر أن الخدمة هدفها هو تمكين المواطنين من تغيير محل إقامتهم من محافظة إلى أخرى، وفيما يلي نستعرض أسماء نقل النفوس 2024 في العراق.

أسماء نقل النفوس 2024 في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن بدء نشر قائمة بأسماء نقل النفوس 2024 في العراق، حيث قامت بتوفير خدمة إلكترونية لسهولة الحصول والبحث عن الأسماء المقبولة التي تم الموافقة عليها بدون الذهاب إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال الموقع الخاص بحكومة المواطن.

النقر على خدمة “استعلام خدمة نقل النفوس 2024”.

إدخال رقم الوجبة مع كتابة اسم المستعلم عنه.

النقر على “الاستعلام”.

الانتظار حتى ظهور المعلومات.

شروط القبول في نقل النفوس 2024 في العراق

أوضحت الحكومة عدة شروط حتى يستطيع المواطن العراقي استخدام هذه الخدمة والانتقال بين مختلف المحافظات في العراق، وهذه الشروط نوضحها في النقاط التالية: