استعلم ” epedu.gov.iq” اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عموم المحافظات

تقوم وزارة التربية العراقية، بالإعلان عن اسماء المقبولين في تعيينات الوزارة من وقت إلى أخر، في سبيل أن يتعرف عليها جميع المواطنين المتقدمين لهذه الوظائف الشاغرة، حيث إن الوزارة تقوم بفرز جميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين، على أن يتم اختيار ما هو مؤهل للقبول داخل مديريات التربية المتواجدة على مستوى المحافظات.

اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يُرجى إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الساري.

إضافة إلى الذهاب للصفحة التالية من موقع الوزارة بعدها.

ليتم القيام بإدخال بيانات المتقدم لهذه الوظائف.

وعليه يتم الضغط على زر “بحث”.

وعندها تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات.

نسب القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية

حددت وزارة التربية العراقية، نسب القبول في تعيينات وزارة التربية، على جاءت وفقًا لما يلي:-