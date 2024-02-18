إليكم تردد قناة الصخرة المصرية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

لتجربة مشاهدة فريدة يمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على تردد قناة الصخرة الجديد المتوفر على النايل سات، تعتبر هذه القناة التي تجذب انتباه الجماهير مصدراً لمحتوى يلبي تفاوت اهتمامات المشاهدين، بعد ضبط التردد، ستكتشف مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق، في هذا المقال سنقدم لك جميع المعلومات الضرورية حول تردد قناة الصخرة ومحتواها وأبرز ميزاتها.

تردد قناة الصخرة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

لضمان تلقي إشارة قوية لقناة الصخرة على النايل سات، يعتبر أمراً أساسياً معرفة التردد الصحيح وضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقاً له، فيما يلي جميع المعلومات المتعلقة بتردد قناة الصخرة:

التردد: 10815 (H)

27500 – 7/8

الجودة: SD

اسم القناة في قائمة القنوات: “Alsakhra”

لمحة عن قناة الصخرة المصرية وكيفية متابعتها

حالياً لا توفر قناة الصخرة الفضائية خدمة البث المباشر للمشاهدين عبر منصاتها الإلكترونية، ولكن يمكن لكم متابعة محتواها عبر التردد الموضح في الجدول السابق، تتميز قناة الصخرة بعدة جوانب تجعلها متميزة بين القنوات الأخرى، حيث يتمتع محتواها بجودة عالية في الصورة والصوت، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل ملحوظ، كما تتميز بفريق إنتاج مبدع ومحترف يعمل بجد على تقديم محتوى متميز ومبتكر، وتقدم قناة الصخرة مجموعة متنوعة من المحتوى التلفزيوني الذي يلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية.