مبارك عليكم النتيجة أخيرًا.. لينك نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي دور أول 2024 محافظات العراق

ظهرت منذ الأيام القليلة الماضية نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الأول، بعد أن اعتمدها وزير التربية العراقي، على أن بدأت عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي حول نتائج باقي المراحل الدراسية التي تشمل الثالث المتوسط والسادس الاعدادي دور أول، في حين أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل القيام بعرض النتيجة التي يبحث عنها جميع الطلاب في محافظات العراق.

استعلام نتائج الثالث المتوسط والسادس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الأول في العراق، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

وعليه يتم اختيار المرحلة الدراسية التي يرغب في الاستعلام عنها.

تحديد الدور الأول.

ومن ثم يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

وعليه يتم الضغط على زر “بحث”.

لكي يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي دور أول 2024 العراق

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج باقي المراحل الدراسية أوشكت على الظهور خاصة بعد أن تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب والطالبات في محافظات العراق، على أن يتمكن كل طالب وطالبة فيما بعد من الاستعلام عن النتيجة الخاصة به عبر موقع الوزارة الرسمي.