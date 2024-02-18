اضبط تردد قناة المرقاب السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

يبحث العديد من عشاق البرامج التراثية عن تردد قناة المرقاب على النايل سات لمتابعة برامجها ومحتواها المميز، تتميز فضائية المرقاب كواحدة من أشهر القنوات السعودية بشعبيتها، حيث تركز على تقديم محتوى يعكس التراث والثقافة السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة تغطية شاملة للمناسبات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدراً هاماً للمشاهدين، في هذا المقال، سنلقي نظرة على التردد الجديد لقناة المرقاب على النايل سات مع لمحة عنها.

لمحة عن قناة المرقاب وبرامجها

تأسست قناة المرقاب على يد “الشيخ مسعد بن سمار العتيبي”، وهي تعنى بخدمة المجتمع السعودي والخليجي من خلال التركيز على الثقافة الشعبية والشعر والمناسبات العامة والخاصة، تنظم القناة مجموعة من المهرجانات الشعرية والتراثية التي تسلط الضوء على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.

تحظى قناة المرقاب بشعبية كبيرة بين القنوات السعودية الأخرى، حيث تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة، ويعزى ذلك إلى قدرتها على تلبية احتياجات ورغبات المشاهدين من خلال محتوى تراثي متنوع ذو جودة عالية، تتميز القناة بالاستفادة من التقنيات الحديثة في الإنتاج والبث، مما يجعل محتواها جذاباً وشيقاً للمشاهدين، وهذا يجعلها تحتل مكانة مميزة بارزة في قلوب الجمهور مقارنة بغيرها من القنوات.

تردد قناة المرقاب لعام 2024

تقدم السطور التالية تفاصيل تردد قناة المرقاب على القمر الصناعي نايل سات، مما يسهل على المشاهدين متابعتها بسهولة على مدار الساعة.

القمر: نايل سات

التردد: 11636 (V)

27500 – 5/6

الجودة: HD

يذكر أن اسم القناة في قائمة القنوات: “Al Mergab”.