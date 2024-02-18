“الدولار رخص خالص ياولاد”.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 18 فبراير ويصل لرقم غير مسبوق!!

لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد في عدد المواطنين المصريين الساعين لمعرفة سعر صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية، وقد انخفض سعر الدولار بشكل ملحوظ يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر فبراير للعام 2024، طبقاً لأحدث الأرقام المعروضة على الشاشات في البنوك المصرية العارضة لأسعار العملات الأجنبية والمصرية، وقد نتج عن هذا الاستقرار حالة من الفضول لدى الكثيري التي تحكم قيمة الدولار مقارنة بالجنيه المصري، وذلك في إطار التوجهات نحو تحرير سعر الصرف، تعتبر متابعة سعر الدولار أمام الجنيه موضع تركيز واهتمام من قِبل الجماهير في مصر، ومن المقرر أن يوفر لكم موقع البديل الإخباري باستمرار بيانات محدّثة حول سعر الدولار لليوم، سواء في السوق السوداء أو الرسمية في البنوك، تابع معنا لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سُجِّل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري وصل في المتوسط إلى حوالي 30.83 جنيه مصري لعملية الشراء، وحوالي 30.96 جنيه مصري لعملية البيع.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي اليوم 30.75 جنيه مصري لعملية الشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه مصري.

اليوم، بلغ ثمن الدولار في بنك مصر ثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً لعملية الشراء، وثلاثين جنيهاً وخمسة وثمانين قرشاً لعملية البيع.

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم مستوى 30.85 جنيهاً لعمليات الشراء و30.95 جنيهاً لعمليات البيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد

يستفسر عدد من التجار حول قيمة الدولار اليوم في السوق غير الرسمية، وقد تم تسجيل سعر الدولار في هذه السوق اليوم على النحو التالي: