“الفلوس هتبقا معاكم زي الرز”.. جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وموعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة وفقاً لوزارة المالية.. قوم بسرعة شوف مرتبك..!!

يبحث الكثير من المواطنين عن ميعاد مرتبات فبراير، اشراح متى سيتم صرف رواتب شهر فبراير 2024 أعلنت وزارة المالية جدول صرف المرتبات لهذا الشهر مشيرة إلى زيادة جديدة في المعاشات للمعلمين والموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية سيقدم الفقرات التالية شرحا مفصلا لمواعيد الصرف وجدول صرف الرواتب بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة ستصرف أم لا.

موعد صرف المرتبات

ومن المنتظر أنه سوف يتم صرف الرواتب لشهر مارس 2024 مع توجيه زيادة جديدة حيث قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه يُذكر بأن هذا القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من شهر مارس 2024 مقدار الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات بعد الزيادة

تم إصدار جدول صرف المرتبات لشهر فبراير 2024 حيث سيتم صرفها للموظفين في القطاع الخاص والحكومي اعتبارًا من يوم الخميس 22 فبراير 2024 وستتواصل عملية الصرف لمدة خمسة أيام حتى يوم الأربعاء 28 فبراير وفقًا للجدول الوظيفي تتفاوت مرتبات الموظفين وفقًا لدرجاتهم الوظيفية كما يلي

الدرجة الممتازة 11000 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية 9000 جنيه شهريًا.

مدير عام8000 جنيه شهريًا.

الدرجة الأولى 7000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة 4000 جنيه شهريًا.

يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام تعبر عن الرواتب الشهرية وقد تختلف حسب الظروف الفردية والبدائل المتاحة.