مبروك زيادة 50%.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 للجميع بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

يزداد البحث هذه الأيام عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 التي تحمل معها الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيادة بمقدار 15%، حيث ينتظر جميع المواطنين أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن الحصول على معاش شهر مارس وذلك تقاربًا مع حلول شهر رمضان المبارك حتى يساعدهم في تحمل أعباء المعيشة القاسية وسط الإرتفاع الهائل في الأسعار والظروف الإقتصادية الحالية.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 للمواطنين بداية من يوم 1 و2 من الشهر المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الإجتماعية 148 لعام 2019 ينص على أن الموعد المحدد لزيادة المعاشات السنوية للمستحقين تكون بمثابة كل عام في شهر يوليو بزيادة 15% كما أصدر الرئيس من خلال اجتماع رئاسة الوزراء قرارات أخرى بشأن زيادة أجور العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية، على أن يكون الحد الأدنى للراتب هو 6 آلاف جنيهًا.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مارس 2024 بالرقم القومي

يمكنك الآن الاستعلام عن قيمة المعاش الجديدة بعد الزيادة المرتقبة من خلال موقع التأمينات الإجتماعية، لكن قبل البدء بالاستعلام عليك إنشاء حساب في موقع التأمينات لتتمكن من الدخول والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع، وللاستعلام عليك باتباع هذه الخطوات: