“خبر زي السكر للموظفين“ شروط الحصول على المعاش المبكر 40 عام للقطاع العام والخاص.. مليووون مبرووك

أعلنت الجهات المسؤولة أنه تم إطلاق المعاش المبكر والذي يتم منحه للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل والذي يبلغوا من العمر 40 عام، ولكن يجب العلم أن ذلك المعاش يتم منحه وفق مجموعة من الضوابط والمعايير وذلك ما أوضحه قانون التأمينات رقم 148، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط الحصول على المعاش المبكر، وما هي الفئات التي يحق لها المعاش.

شروط الحصول على المعاش المبكر

وفقا لما أوضحه قانون التأمينات أنه يحق للشخص الطلب على المعاش المبكر عندما يصل لعمر 40 عام ولكن يجب أن يكون تم تأمين عليه وهو عنده 18 عام، كما أنه يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل التقديم على المعاش وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم على المعاش خاضع للتأمين لفترة لا تقل عن 20 عام والتي تساوي 240 شهر والتي سوف تكون قبل عام 2025 بناء على ذلك سوف يتم تمديد المدة لتكون 25 عام وذلك سوف تكون المدة 300 شهر وسوف يكون تم مرور 5 سنوات على القانون.

يشترط أن تكون المدة التأمينية للمستفيد تعطيه الحق في الحصول على 50٪ من أجر التسوية.

من هم الفئات التي يحق لها التقديم على المعاش المبكر؟

وفقا لما حدده قانون التأمينات أنه يحق للأشخاص الذين قاموا بالإشتراك التأميني وهم في عمر الـ 18.

خطوات حساب المعاش المبكر

عندما ترغب في حساب المعاش الخاص بك يكون باستخدام المعادلة التالية (أجر التسوية×المدة التأمينية×المعامل التأميني على حسب العمر) يجب أن يكون الناتج يتعدى 50٪ من أجر التسوية وذلك من أجل التقديم على المعاش بنجاح.