ااه .. الشارع اللي وراه! “حريق يلتهم منزل والد سوزي الأردنية” بعد خروجها من الحبس مباشرة

سوزي الأردنية أكبر بلوجر مصرية، انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب لباقتها الشديدة في التحدث والتلقائية المستمرة أثناء عمل الفديوهات، ونالت اعجاب الكثير من المتابعين حتى حصلت على 1 مليون متابع في خلال 40 يوم فقط من بداية عمل الفيديوهات، وحصدت الكثير من الأموال نتيجة نشر هذه الفيديوهات على مواقع الربح مثل التيك توك وأيضا الفيس بوك والانستاجرام والكثير من البرامج الأخرى، ولكن استمرت الكثير من المشاكل والعديد من التفاصيل التي جعلت البلوجر سوزي الاردنية تقوم النيابة العامة باستدعائها وحبسها على ذمة التحقيق لمدة لا تقل عن 7 أيام كاملين، وبعد الإفراج عنها من خلال ساعات قليلة من الآن، تم معرفة أخبار تدل على حريق كبير يلتهم منزل والد سوزي الأردنية، ولذلك يمكننا معرفة هذه التفاصيل عبر الأسطر التالية.

سوزي الأردنية

تم حبس سوزي الأردنية على ذمة التحقيق نظرًا للفيديوهات البذيئة التي تقوم بنشرها، وتقوم بعمل تريندات نتيجة هذه الألفاظ المسيئة، ,حيث أنها قامت بعمل تريندات مشهور جدًا لدى الكثير من المتابعين وهو “أه .. الشارع اللي وراه” .. وزادت هذه الكلمات تنتشر في المحافظات المصرية بجانب الألفاظ المسيئة التي تقوم بترددها بشكل مستمر داخل الفيديوهات والبث المباشر التي تقوم به، ولذلك قامت النيابة العامة بأخذ الإجراءات القانونية تجاهها على الفور.

وقامت بالفعل بحبس سوزي فورًا، بعد أن قالت في التحقيقات أنها تقوم بعمل هذه الفيديوهات من أجل شفاء أختها “مي” وهي مريضة بتأخر في العقل ووجود الكثير من الأمراض الأخرى، وأعلنت ووضحت بأنها هي شخصيًا تعاني من كهرباء زيادة على المخ، وإذا لن تقوم بعمل هذه الفيديوهات وتجني هذه الأموال لن يمكنها أن تقوم بالعلاج الشخصي لها ولأختها “مي”.

حريق منزل والد سوزي الأردنية في القاهرة

أعلنت بعض الأشخاص جيران “سوزي الأردنية” بأن منزلها الذي يوجد في القاهرة بالتحديد يوجد في المطرية، بأنه تم حريق المنزل بشكل كامل وذلك بعد خروج سوزي الأردنية من الحبس بساعات قليلة، مما جعل الحكومة المصرية تشك شك كبير بأن “سوزي الأردنية” هي من وراء هذه المشاكل الكثيرة، ونظرًا للأفعال التي تقوم بها فهذا يدل على خطورتها ويجب فورًا التحكم بها ووضعها للطبيب النفسي حتى يتم الكشف عليها وعلى صحة عقلها، ومن بعد ذلك يمكن ضبط صراحها أو الحبس مره أخرى.