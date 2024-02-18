“برامج قناة طيور الجنة 2024” تردد القناة علي النايل سات وعرب سات

برامج قناة طيور الجنة تتنوع بين الرسوم المتحركة، والمسلسلات الكرتونية، والبرامج التعليمية، والألعاب التفاعلية، والأناشيد والموسيقى، وغيرها من المحتويات التي تعتني بتنمية قدرات الطفل وترسيخ القيم الإيجابية والتعليمية فيه، قناة طيور الجنة تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية نظرًا لتقديمها محتوى متنوع وجذاب للأطفال، كما تتميز بأن البرامج التي تقدمها خالية من المشاهد غير الملائمة للأطفال، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعائلات الباحثة عن محتوى آمن لأطفالها.

برامج قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الأطفال في العالم العربي، تشمل برامج قناة طيور الجنة عادة ما يكون لها طابع ترفيهي وتعليمي، وقد تتنوع البرامج بين الرسوم المتحركة، والمسلسلات الكرتونية، والبرامج التعليمية، والألعاب التفاعلية، وغيرها من المحتويات التي تهدف إلى ترفيه الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية والمعرفية، تشتهر قناة طيور الجنة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج المفيدة والمسلية للأطفال، ومن بين البرامج الشهيرة التي قد تكون معروضة على القناة:

طيور الجنة بيبي: برنامج تعليمي وترفيهي يستهدف الأطفال الصغار.

كراميش كليب: عروض موسيقية مصورة للأطفال تضم أغاني وأناشيد تربوية.

المهمة المستحيلة: برنامج مغامرات وتحديات للأطفال.

طيور الجنة كليب: عروض موسيقية لأغاني ترفيهية للأطفال.

هذه بعض البرامج المشهورة على قناة طيور الجنة، وقد تكون هناك برامج أخرى تُعرض على القناة بناءً على الجدول الزمني المحدد، يمكنك متابعة قناة طيور الجنة للاطلاع على البرامج الجديدة والمسلية التي تُعرض على القناة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة 2024

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات: