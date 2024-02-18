“نزليها وخلي عيالك تتسلي”.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 على نايل سات بجودة مرتفعة.. عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون!!

تبحث الكثير من النساء والاطفال عن تردد قناة طيور الجنة، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز المفضلة لدى الجماهير حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد المميزة التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزز قيمهم الأخلاقية ومع إطلاق ترددها الجديد في عام 2024 عبر القمر الصناعي بالإضافة إلى النايل سات والعرب سات، يمكن للمشاهدين الآن الاستمتاع بمزيد من الفعاليات المثيرة والمحتوى الممتع تقدم قناة طيور الجنة برامج مسلية ومفيدة تسهم في بناء جيل واع ومثقف وتمنحهم تجربة تلفزيونية غنية وممتعة وهي بالفعل وجهة مفضلة للعائلات العربية الباحثة عن ترفيه ذو قيمة مضافة.

قناة طيور الجنه

لاقت قناة طيور الجنة كواحدة من أبرز القنوات التي تقدم تجربة فريدة ومثيرة للأطفال في الوقت الحالي فهي لا تقتصر فقط على الترفيه بل تمتاز أيضًا بمحتواها التعليمي الذي يعزز القيم والأخلاقيات بفضل مجموعتها المتنوعة من الأناشيد والتعاليم الدينية توفر للصغار فرصة لتعلم القراءة والكتابة بالعربية بشكل ممتع وشيق إلى جانب تعلم الحساب بطريقة سهلة ومبسطة ومع سياسة المشاهدة المجانية التي تتبناها تضع قناة طيور الجنة نفسها كخيار مثالي للعائلات مما يجعلها واحدة من القنوات القليلة التي تقدم تجربة مميزة دون تكلفة إضافية بفضل محتواها الممتع وبرامجها المتنوعة فإنها تظل دائمًا الخيار الأمثل للأسرة بأكملها.

تردد قناة طيور الجنه الجديد

تمتاز قناة طيور الجنة بيبي بأنها واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة للأطفال مع التركيز على تقديم قيم تربوية هادفة تُعد هذه القناة وجهة الاختيار الأولى للعائلات في الوطن العربي بفضل تنوع برامجها وابتكاراتها المستمرة بالإضافة إلى ذلك تُقدم القناة مجموعة واسعة من الأناشيد الإبداعية والألعاب التفكيرية التي تعزز من تنمية مهارات الأطفال والبالغين يمكنك الاستمتاع ببرامج القناة عبر الترددات التالية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11274، 11258.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ3/4.

استمتع بمتابعة برامج القناة وتطوير مهاراتك وتسلية أطفالك خلال فترة العطلات