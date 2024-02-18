6 اعدادي.. نتيجة سادس اعدادي العراق الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني عبر منصة مظلتي ووزارة التربية العراقية

لم يفصلنا إلا أيام قليلة عن ظهور نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 حيث تشمل الأقسام العلمية والأدبية في كافة المحافظات دون استثناءات، وقد كانت هذه الأسئلة تناسب كافة مستويات الطلاب، ولم تصدر أي مشاكل بخصوص الامتحانات، ومن المتوقع أن سوف يتم الإعلان عنها بطريقة إلكترونية خلال الأيام القادمة، ومن ثم يتم ظهورها بالمدارس، والجدير بالذكر أن امتحانات هذه المرحلة قد بدأت من 25 يناير حتى 31 من يناير، وبعدها تم منح الطلاب إجازة دراسية، ومن ثم سوف عادوا إلى الدراسة يوم 15 فبراير، و في هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

ومن المتوقع أن تكون نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 مرتفعة بشكل كبير عن نتائج الأعوام السابقة، وهذا يعكس مدى جهد الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية، وستكون في صورة ملفات بي دي اف يستطيع الطالب تحميلها من خلال موقع نتائجنا بكل سهولة، حيث ستكون النتائج بتقديرات تبعا لنسب مئوية، وهي:

إذا حصل الطالب على نسبة مئوية ما بين 85 وأقل من 90، سيكون التقدير “جيد جداً مرتفع”.

وإذا كانت النسبة بين 80 وأقل من 85، سيكون التقدير “جيد جداً”.

وأما إذا كانت النسبة مابين 75 وأقل من 80، سيكون التقدير “جيد مرتفع”.

وبينما إذا كانت النسبة ما بين 70 وأقل من 75، سيكون التقدير في هذه الحالة “جيد”.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

ويمكنك عزيزي الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع نتائجنا.