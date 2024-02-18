وزارة المالية تزف بشرى جديدة بشأن زيادة رواتب شهر فبراير 2024 !! .. أدخل وأعرف الكلام على ايه

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن زيادة رواتب شهر فبراير 2024 حيث أعلن الرئيس السيسي يوم الأربعاء الماضي عن زيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور وجميع العاملين في الحكومة المصرية بنسبة 50% حيث وصل الحد الأدنى للاجور إلى 6000 جنيهًا مصريًا ، ومن المحدد أن يتم صرف الزيادات الجديدة على رواتب الموظفين مع بداية شهر مارس 2024 وذلك بعد التصديق على قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل مجلس النواب في جلسته القادمة.

زيادة رواتب شهر فبراير 2024

يتساءل الكثير من الموظفين في جميع المصالح الحكومية عن موعد زيادة رواتب شهر فبراير 2024 حيث أعلنت الحكومة المصرية أن رواتب شهر فبراير يتم صرفها كما هي بدون زيادات جديدة وأن الزيادات التي أقرها الرئيس السيسي ، يتم تطبيقها بداية من شهر مارس القادم ، وذلك للمساعدة في تحسين أجور جميع العاملين في الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسوء الأحوال المعيشية التي يشعر بها جميع المواطنين في الفترات الاخيرة الماضية.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

أعلنت ووزارة المالية أنه على جميع المديريات التابعة للوزارات المختلفة اخطار جميع الموظفين ببداية موعد صرف رواتب شهر فبراير وذلك لتجنب الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي ، ويبدأ صرف رواتب شهر فبراير يوم الخميس الموافق 23 فبراير ويستأنف يوم السبت الموافق 25 فبراير 2024 ، ويستمر صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية ، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.