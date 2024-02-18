“هتندم لو الفرصة دي راحت عليك” سيارة هيونداي فيرنا بأقل سعر في مصر وبجودة مرتقعة.. قوم بسرعة اشتري..!!
ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٣ نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية وتحديات قلة توافر قطع الغيار، وتوقف سلاسل التوريد والإمداد على الصعيدين المحلي والدولي ونتيجة لهذه الظروف الصعبة، يتجه الكثير من الأفراد إلى شراء السيارات المستعملة وقد شهدت هذه الفئة من السيارات زيادة كبيرة في الطلب خلال العامين الماضيين ومن بين السيارات ذات السعر الاقتصادي التي حققت شهرة واسعة هي سيارة هيونداي فيرنن التي تعرف بلقب سيارة الشعب وتتوفر قطع الغيار لهذه السيارة بسهولة في مصر وبأسعار مناسبة للجميع كما أن تكلفة إصلاحها لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالسيارات الأخرى.
سيارة هيونداي
يتفاوت سعر سيارة هيونداي فيرنا المستعملة موديل ٢٠٠٧ المعلن عنها على إحدى منصات بيع السيارات عبر الإنترنت حيث وصل إلى مائة وسبعين ألف جنيه مصري يعتمد هذا التباين في السعر على حالة السيارة وتوفر المميزات داخلها وكذلك المسافة التي قطعتها مما يجعل من الضروري توخي الحذر والتحقق الدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشراءها.
مميزات سيارة هيونداي
- سيارة هيونداي المستعملة من طراز ٢٠٠٧ تبرز بأداء ممتاز ومواصفات متميزة تتميز بمحرك قوي يعمل بنظام أربعة سلندر وسعته الف وستمائة سي سي مما يضفي عليها قوة تصل إلى مائة وستة حصان يتمتع السيارة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات مما يضيف لمتعة القيادة إثارة إضافية.
- بالإضافة إلى ذلك تصل سرعتها القصوى إلى ما يقرب من مائة وثمانين كيلومتر في الساعة مع استهلاك وقود يبلغ ستة لترات ونصف لكل مائة كيلومتر يتسع خزان الوقود لخمسة وأربعين لترًا، مما يمنحها مدى تشغيل طويل بين التعبئات.
- أما بالنسبة للأبعاد فتأتي السيارة بطول يبلغ أربعة أمتار ومائتين وستين مم عرض مترا وستمائة وثمانين مم وارتفاع مترا وثلاث مائة وخمسة وتسعين مم وتبلغ طول قاعدة العجلات مترين وخمسمائة وثمانية وسبعين مترًا مما يوفر استقرارًا وراحة أثناء القيادة.
- وبالإضافة إلى ذلك فإن الوزن الكلي للسيارة يبلغ ألف ومائة وعشرة كيلو جرام مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأداء القوي والاستخدام اليومي بكفاءة.