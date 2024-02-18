هتاخد شقتك من تاني “اخر اخبار قانون الايجار القديم فى مصر 2024” .. أعرف التفاصيل

نكشف اليوم عن اخر اخبار قانون الايجار القديم فى مصر 2024 حيث يعاني الكثير من المستأجرين وأصحاب الأملاك من قانون الايجار القديم وقد أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم ، وأعلن مصدر مسؤول أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهودها على مراجعة صياغة قانون الايجار القديم بما يتناسب مع أصحاب العقارات المختلفة والمحلات التجارية وخلال السطور القادمة نكشف عن اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024.

اخر اخبار قانون الايجار القديم فى مصر 2024

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024 وذلك تزامنًا مع اقتراب الزيادة السنوية الجديدة التي يتم تطبيقها في شهر مارس 2024 وذلك بنسبة 15% وتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر مارس 2022 وذلك لمدة 5 سنوات متتالية حتى عام 2027 وذلك للمستأجر بغير الغرض السكني ، ومن المتوقع ان يتم اخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحدد التي حددها القانون.

موعد تطبيق قانون الايجار القديم

تعمل الحكومة المصرية والكثير من المؤسسات المختلفة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم والنظر فيه بشكل مختلف ، وخلال الشهور القليلة القادمة يتم الاعلان عن الكثير من التعديلات على قانون الايجار القديم من قبل مجلس النواب وذلك في الحاجة إلى عمل الكثير من التشريعات على قانون الايجار القديم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وغلاء جميع أسعار المواد الغذائية وجميع السلع المختلفة في ظل ارتفاع سعر الدولار.