خطوات الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024 “أعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة 1350 جنية”

يريد الكثير من العاملين في الهيئات والوزارات المختلفة الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024 وتم إرساله إلى جميع المديريات المختلفة على مستوى الجمهورية ، ومن المحدد أن يبدأ صرف رواتب شهر فبراير الجاري يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 ، ولن يتم صرف الزيادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية مع رواتب شهر فبراير وتم تأجيلها ليتم صرفها مع رواتب شهر مارس 2024 قبل عيد الفطر المبارك.

الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024

تنظم وزارة المالية عملية صرف رواتب شهر فبراير من خلال وضع جدول محدد لتنجب تزاحم الموظفين التابعين للإدارات المختلفة حيث يتم تحديد أيام الصرف وأخطار الإدارات المختلفة بها والموظفين في جميع الهيئات والوزارات المختلفة وإليكم جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024.

اليوم الأول لصرف رواتب شهر فبراير : يوم الخميس الموافق 23 فبراير

اليوم الثاني للصرف : يوم السبت الموافق 25 فبراير

اليوم الثالث للصرف : يوم الأحد الموافق 26 فبراير

اليوم الرابع للصرف : يوم الاثنين الموافق 27 فبراير

اليوم الخامس للصرف : يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير

زيادات الرواتب الجديدة شهر مارس 2024

أعلن مجلس الوزراء عن تطبيق قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 ، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيًها بنسبة 50% ، كما تم زيادة رواتب جميع الموظفين بقيمة 1000 إلى 1200 جنيهًا وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي بها الموظف الحكومي.