نتائج الدبلوم العام الترم الأول 2024.. نتيجة الثاني عشر “الثانوية العامة” سلطنة عمان عبر البوابة التعليمية

نتائج الدبلوم العام الترم الأول 2024 هو أهم ما يشغل بال الكثيرون في سلطنة عمان الآن وذلك بعد انتهاء الطلاب من فترة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم العمانية واصبح الجميع بنتظر نتيجة الثانوية العامة بجميع المدن والمحافظات المترقبة لموعد إعلان نتائج الثاني عشر نصف العام، حيث يمنى كل طالب وطالبة النفس بأن يكونوا من سعداء الحظ الذين ستنصفهم النتيجة وان مجهوداتهم الدراسية ستكلل بالنجاح والتفوق، ومن خلال السطور القادمة فسوف نوافيكم برابط نتائج دبلوم التعليم العام.

نتائج الدبلوم العام الترم الأول 2024

نتائج الدبلوم العام الترم الأول 2024 محافظة الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والوسطى وشمال الشرقية وجمال الشرقية وظفار ومسقط ومسندم وغيرها من المحافظات والولايات سيتم نشرها قريبا جدا بعد انتهاء الفرق الملكفة برصد الدرجات وتصحيح الأوراق من أعمالها، ليتم اعتمادها بعد ذلك من السادة المسئولين قبل إعلانها عبر البوابة التعليمية العمانية.

خطوات الاستعلام على نتيجة دبلوم التعليم العام

للحصول على نتيجة دبلوم التعليم العام عند ظهورها مباشرة،عليك اتباع طريقة الاستعلام على النتيجة من خلال الخطوات المبسطة التي سنعرضها لكم الآن:

عليك في البداية الدخول إلى البوابة التعليمية.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق الاسم والبسورد.

حدد ايقونة نتائج الدبلوم العام الفصل الدراسي الأول.

قم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بك وتأكد من كتابته بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة الاستعلام.

سوف تفتح لك نافذة جديدة تحتوي على النتيجة والدرجات.

كما يمكنكم ترك رقمك الامتحاني واسمك في تعليق أسفل المقال وسيتم احضار النتيجة لك عند ظهورها مباشرة.